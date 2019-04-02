Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации результатов первого тура выборов

СЕГОДНЯ 14:14 2019-04-02T14:14:21+03:00

Тем не менее лидер партии «Батькивщина» заявила, что не будет оспаривать в суде действия лидера Украины

Изменить размер текста: A A

Президент Украины Петр Порошенко не просто сфальсифицировал результаты выборов, а исказил их. Такое заявление сделала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, выступая на пресс-конференции во вторник, 2 апреля.

«Могу твердо сказать, что президентом Украины Петром Порошенко, именно что касается его результатов, выборы были сфальсифицированы. И они были не просто сфальсифицированы, они были искажены», - сказала она.

Тимошенко заявила о подкупе, который «проводился из бюджетных и внебюджетных средств». По ее словам из государственного бюджета выплачивали «одноразовую доплату к пенсии миллионам пенсионеров» и на второй тур «планируется такая же доплата, чтобы купить голоса обманным путем». «Была выдана монетизированная субсидия за ЖКХ, что также было расценено людьми как выдача живых денег»,- добавила политик.

Лидер «Батьквишины» также указала на наличие грязных технологий, одна из которых – «регистрация 39 кандидатов в президенты для того, чтобы распылить голоса, и чтобы шанс выйти во второй тур имел действующий президент».

Однако Тимошенко сообщила, что не будет оспаривать в суде результаты первого тура выборов, несмотря на нарушения. «Причина этому одна — во время этих выборов мы не один раз в эти суды обращались. Однако после так называемых реформ системы судопроизводства президент приватизировал систему, и она сегодня работает так же фальшиво, как были проведены выборы», - заявила она.

Напомним, первый тур выборов президента Украины состоялся в прошедшее воскресенье, 31 марта. По итогам победу одержали глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур президентской гонки пройдет 21 апреля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700333" frameborder="0"></iframe> Юлия Тимошенко голосует на выборах президента Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU