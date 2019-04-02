2019-04-02T15:34:26+03:00
Выборы президента Украины 2019

На Украине назвали, сколько Порошенко и Зеленскому стоили голоса избирателей

Вывод сделан по соотношению расходов на предвыборную кампанию и количества полученных голосов
Марина ВЕНЦОВА
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На Украине рассказали сколько стоят голоса избирателейНа Украине рассказали сколько стоят голоса избирателейФото: REUTERS
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Проведенный анализ расходов, потраченных каждым из кандидатов в президенты Украины в ходе предвыборной гонки, и соотношения количества полученных голосов, позволил Комитету избирателей Украины (КИУ) установить сколько каждому участнику обошлось «за» в бюллетене.

Так, лидеру партии «Слуга народа» Владимиру Зеленскому голос избирателя обошелся 16 гривен (около 0,5 доллара), действующему президенту Украины Петру Порошенко - 141 гривна (около 5 долларов).

Глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко за каждый голос заплатила 68 гривен (2,4 доллара), лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко - 23 гривны (0,84 доллара), бывший министр обороны Анатолий Гриценко – 82 гривны (около 3 доллара).

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. По итогам подсчета голосов победу в нем одержали Зеленский и Порошенко. Второй тур президентской гонки, как накануне официально подтвердили в Центральной избирательной комиссии страны, состоится 21 апреля.

Как голосовали кандидаты в президенты Украины.«Всё будет на Украине хорошо», «Победа демократии на Украине уже случилась» - кандидаты в президенты незалежной проголосовали на выборах и пообещали избирателям перемены, процветание, счастье

Выборы на Украине: предварительные итоги.Уже очевидно: второй тур выборов на Украине неизбежен. За кресло президента, вероятно, будут бороться актёр-юморист Зеленский и политик-бизнесмен Порошенко. Но у комика шансов больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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