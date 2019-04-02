На Украине назвали, сколько Порошенко и Зеленскому стоили голоса избирателей

СЕГОДНЯ 15:34 2019-04-02T15:34:26+03:00

Вывод сделан по соотношению расходов на предвыборную кампанию и количества полученных голосов

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Проведенный анализ расходов, потраченных каждым из кандидатов в президенты Украины в ходе предвыборной гонки, и соотношения количества полученных голосов, позволил Комитету избирателей Украины (КИУ) установить сколько каждому участнику обошлось «за» в бюллетене.

Так, лидеру партии «Слуга народа» Владимиру Зеленскому голос избирателя обошелся 16 гривен (около 0,5 доллара), действующему президенту Украины Петру Порошенко - 141 гривна (около 5 долларов).

Глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко за каждый голос заплатила 68 гривен (2,4 доллара), лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко - 23 гривны (0,84 доллара), бывший министр обороны Анатолий Гриценко – 82 гривны (около 3 доллара).

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. По итогам подсчета голосов победу в нем одержали Зеленский и Порошенко. Второй тур президентской гонки, как накануне официально подтвердили в Центральной избирательной комиссии страны, состоится 21 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU