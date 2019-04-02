2019-04-02T15:16:38+03:00
Происшествия

Появилось первое фото с места взрыва мины в Санкт-Петербурге

В результате инцидента в Военно-коcмической академии пострадали пятеро курсантов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments12
Первое фото с места взрыва в военной академии ПетербургаПервое фото с места взрыва в военной академии ПетербургаФото: предоставлено очевидцем
Изменить размер текста:

В военно-космической академии в Санкт-Петербурге прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, сдетонировала мина. Сообщается о пяти пострадавших курсантах, а также об обрушении лестничного марша между третьим и вторым этажами.

По данным источника КП, взрыв произошел днем во вторник, 2 апреля, на пятом факультете академии имени Можайского. Около десяти человек до сих пор могут быть заблокированы в здании из-за обрушения части конструкций. Погибших нет.

На месте происшествия уже работают взрывотехники, ОМОН и сотрудники правоохранительных органов. Медики из бригад "Скорой помощи" развозят пострадавших по больницам. Также прибыли представители Следственного комитета и Федеральной службы безопасности России.

Причины взрыва пока неизвестны. Правоохранители запретили фото и видеосъемку близ академии, передает "КП - Санкт-Петербург".

В Петербурге взорвалась мина, есть пострадавшие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Медведчук назвал президентские выборы на Украине необъективными
В России предложили обнулить комиссию при снятии наличных в банкоматах
На Украине назвали, сколько Порошенко и Зеленскому стоили голоса избирателей
В Минобороны заявили, что в академии в Петербурге взорвался "безоболочный предмет"
«Новатэк» подписал условия соглашения на поставку газа с проектом «Арктик СПГ-2»
Умер Вадим Гемс, российский кинорежиссер
Пляжный спасатель в Таиланде выиграл почти $1 млн
Путин отправил в отставку главного прокурора КЧР
Песков подтвердил сообщения о визите Нетаньяху в Москву
Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации результатов первого тура выборов
Советник Зеленского заявил, что шоумен готов к переговорам с Путиным
Кремль: вопрос выделения Белоруссии кредита в $600 млн прорабатывается
Российские пограничники задержали браконьеров, ловивших краба в Японском море
Нападение на Викторию Скрипаль и ее мужа попало на видео
Тимошенко не поддержит Зеленского во втором туре президентской гонки
В Ингушетии 14 тысяч детей отдохнут в летних лагерях за счет бюджета
Тимошенко получила максимальное количество голосов в колонии, где отбывала срок
В Москве и по области ожидается потепление выше климатической нормы
На астероиде Бенну увидели 52-метровый валун
Путин примет нового президента Казахстана в среду
В Германии закрыли последнюю норковую ферму
Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" ввели безбагажный тариф
Власти Германии: основных версий авиакатастрофы в Эгельсбахе пока нет
Индия и Пакистан устроили перестрелку в Кашмире: погибли трое военных
Ученые назвали простой способ быстро поднять настроение
Россияне стали жаловаться на укусы клещей
Госдума вводит льготы для многодетных семей