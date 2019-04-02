Появилось первое фото с места взрыва мины в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 14:31 2019-04-02T15:16:38+03:00

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В военно-космической академии в Санкт-Петербурге прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, сдетонировала мина. Сообщается о пяти пострадавших курсантах, а также об обрушении лестничного марша между третьим и вторым этажами.

По данным источника КП, взрыв произошел днем во вторник, 2 апреля, на пятом факультете академии имени Можайского. Около десяти человек до сих пор могут быть заблокированы в здании из-за обрушения части конструкций. Погибших нет.

На месте происшествия уже работают взрывотехники, ОМОН и сотрудники правоохранительных органов. Медики из бригад "Скорой помощи" развозят пострадавших по больницам. Также прибыли представители Следственного комитета и Федеральной службы безопасности России.

Причины взрыва пока неизвестны. Правоохранители запретили фото и видеосъемку близ академии, передает "КП - Санкт-Петербург".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700774" frameborder="0"></iframe> В Петербурге взорвалась мина, есть пострадавшие.

ИСТОЧНИК KP.RU