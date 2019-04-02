Появилось первое фото с места взрыва мины в Санкт-Петербурге
В военно-космической академии в Санкт-Петербурге прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, сдетонировала мина. Сообщается о пяти пострадавших курсантах, а также об обрушении лестничного марша между третьим и вторым этажами.
По данным источника КП, взрыв произошел днем во вторник, 2 апреля, на пятом факультете академии имени Можайского. Около десяти человек до сих пор могут быть заблокированы в здании из-за обрушения части конструкций. Погибших нет.
На месте происшествия уже работают взрывотехники, ОМОН и сотрудники правоохранительных органов. Медики из бригад "Скорой помощи" развозят пострадавших по больницам. Также прибыли представители Следственного комитета и Федеральной службы безопасности России.
Причины взрыва пока неизвестны. Правоохранители запретили фото и видеосъемку близ академии, передает "КП - Санкт-Петербург".
В Петербурге взорвалась мина, есть пострадавшие.
ИСТОЧНИК KP.RU