В России предложили обнулить комиссию при снятии наличных в банкоматах

СЕГОДНЯ 15:37 2019-04-02T15:37:35+03:00

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Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Кашеваров сообщил, что ведомство предлагает обнулить комиссию за снятие наличных в любых банкоматах. Такие шаги, по его словам, нужны для борьбы с так называемым зарплатным рабством.

«С тем, чтобы дать возможность работодателям более спокойно выбирать банки для обслуживания, мы должны обнулить комиссии банков при снятии наличных в банкоматах", - приводит ТАСС его слова. В качестве примера, где работает такая практика Кашеваров привел Великобританию.

Ранее сайт кp.ru писал, что в Госдумы внесены два законопроекта о запрете "зарплатного рабства". Согласно первому из них, за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению сотрудника вводятся штрафы. Они будут составлять от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц. Другой закон устанавливает, что заявление об изменении кредитной организации работник должен подавать за 15 дней до дня выплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU