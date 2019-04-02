Путин отправил в отставку главного прокурора КЧР

СЕГОДНЯ 14:42 2019-04-02T14:42:25+03:00

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Президент России Владимир Путин отправил в отставку главного прокурора Карачаево-Черкесской Республики Александра Терещенка, а также транспортных прокуроров Дальневосточного и Северо-Западного регионов.

«Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича», - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры РФ.

Напомним, ранее, в октябре прошлого года Путин освободил от занимаемой должности Восточно-Сибирского транспортного прокурора Анатолий Мерзляков, проработавшего на посту главы ведомства 11 лет. К концу прошлого года место полпреда президента в Северо-Западном округе, освободившееся после ухода Александра Беглова на должность врио губернатора Санкт-Петербурга, было занято экс-заместителем генерального прокурора Александра Гуцана. Российский президент также отправил в отставку прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева. До этого глава ведомства находился в отпуске.

ИСТОЧНИК KP.RU