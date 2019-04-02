2019-04-02T15:01:19+03:00
Общество

Пляжный спасатель в Таиланде выиграл почти $1 млн

Мужчина приобрел сразу 5 выигрышных лотерейных билетов
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Мужчина признался, что покупал билеты и раньше, однако до этого ему не везлоМужчина признался, что покупал билеты и раньше, однако до этого ему не везло
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Пляжный спасатель из Пхукета неожиданно стал миллионером, став победителем государственной лотереи. Мужчина выиграл 30 миллионов бат или 961 тысячу долларов.

32-летний Нара Налак проработал спасателем на пляже 15 лет, однако на прошлой неделе его жизнь кардинально изменилась. Таиландец приобрел несколько лотерейных билетов, которые оказались счастливыми.

Мужчина признался, что покупал билеты и раньше, однако до этого ему не везло.

«Я раньше иногда покупал лотерейный билет. А тут почему-то решил купить комплект из пяти билетов. Покупал у торговца лотерейными билетами, которого знаю много лет, он часто приходит на Патонг со своим лотком. Мне понравилась комбинация 767, и я взял комплект из пяти билетов с этой комбинацией», — цитирует спасателя телеканал «360».

Все пять билетов Налака были выпущены под номером 109767. Они оказались пятью из 12 выигрышных билетов, розыгрыш которых состоялся накануне, 1 апреля.

Мужчина рассказал, что планирует потратить деньги на свою семью. Поможет отцу, даст образование детям. При этом свою работу Налак бросать не планирует, он рассказал, что она приносит ему удовлетворение, передает сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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