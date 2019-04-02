«Новатэк» подписал условия соглашения на поставку газа с проектом «Арктик СПГ-2»
Трейдинговое подразделение «Новатэка» (Novatek Gas&Power Asia) и один из крупнейших в мире трейдеров Vitol подписали базовые условия соглашения на поставку 1 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно в течение 15 лет с проекта «Арктик СПГ-2», а также с его другими проектами. Об этом сообщила пресс-служба российской компании во вторник, 2 апреля.
«Мы начали заключение контрактов на поставку СПГ с нашего нового проекта "Арктик СПГ-2"», - заявил первый зампредседателя правления «Новатэка» Лев Феодосьев.
В компании сообщили, что СПГ будет поставляться на перевалочный терминал компании в Мурманской области на условиях FOB (Free On Board). Более того будет предусмотрена возможность поставок на терминал «Новатэка» на Камчатке.
Запуск первой очереди «Арктики СПГ – 2» планируется в 2022-2023 годы. Это будет второй СПГ, который запущен проектом «Новатэк» с мощностью 19,8 млн тонн.
Ранее глава одного из лидеров России в области производства СПГ «Новатэка» Леонид Михельсон рассказал президенту России Владимиру Путину о грандиозных планах на ближайшие годы. Для реализации всего запланированного компания собирается задействовано 800 предприятий и создать более 80 тысяч рабочих мест по России.
ИСТОЧНИК KP.RU