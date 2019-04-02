2019-04-02T15:22:56+03:00
Экономика

«Новатэк» подписал условия соглашения на поставку газа с проектом «Арктик СПГ-2»

Запуск первой очереди проекта планируется в 2022-2023 годы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Председатель правления российской газовой компании ПАО "Новатэк", председатель совета директоров нефтехимического холдинга "Сибур" Леонид Михельсон во время встречи с президентом Путиным в Кремле. Фото Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАССПредседатель правления российской газовой компании ПАО "Новатэк", председатель совета директоров нефтехимического холдинга "Сибур" Леонид Михельсон во время встречи с президентом Путиным в Кремле. Фото Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Трейдинговое подразделение «Новатэка» (Novatek Gas&Power Asia) и один из крупнейших в мире трейдеров Vitol подписали базовые условия соглашения на поставку 1 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно в течение 15 лет с проекта «Арктик СПГ-2», а также с его другими проектами. Об этом сообщила пресс-служба российской компании во вторник, 2 апреля.

«Мы начали заключение контрактов на поставку СПГ с нашего нового проекта "Арктик СПГ-2"», - заявил первый зампредседателя правления «Новатэка» Лев Феодосьев.

В компании сообщили, что СПГ будет поставляться на перевалочный терминал компании в Мурманской области на условиях FOB (Free On Board). Более того будет предусмотрена возможность поставок на терминал «Новатэка» на Камчатке.

Запуск первой очереди «Арктики СПГ – 2» планируется в 2022-2023 годы. Это будет второй СПГ, который запущен проектом «Новатэк» с мощностью 19,8 млн тонн.

Ранее глава одного из лидеров России в области производства СПГ «Новатэка» Леонид Михельсон рассказал президенту России Владимиру Путину о грандиозных планах на ближайшие годы. Для реализации всего запланированного компания собирается задействовано 800 предприятий и создать более 80 тысяч рабочих мест по России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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