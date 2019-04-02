2019-04-02T16:01:33+03:00
Общество

Глава управления ГИБДД по Москве подал в отставку

Виктор Коваленко подал рапорт об уходе по собственному желанию, сообщил источник
Екатерина БОЛГОВА
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Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко подал в отставкуГлава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко подал в отставку
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Глава управления столичной ГИБДД Виктор Коваленко подал в отставку. Как сообщил осведомленный источник, это произошло по собственному желанию.

"Виктор Коваленко подал рапорт об уходе по собственному желанию. Это не связано с ДТП на Можайском шоссе, где погибли женщина с ребенком. Проблемы в управлении были давно, еще до этой аварии", - сказал источник, передает ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что в настоящее время глава управления ГИБДД по Москве находится в отпуске. Указ об освобождении от этой должности подписывает президент РФ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ночь на 25 марта на 16-м км Можайского шоссе произошла авария, в результате которой погибли женщина и ее дочь. Предполагаемый виновник аварии, уроженец Чечни Муслим Джамбеков, скрылся с места ЧП. Через несколько дней он явился в полицию с повинной. Это произошло после того как глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в социальных сетях обращение с призывом признаться в содеянном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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