2019-04-02T16:26:14+03:00
Политика

Дума приняла в первом чтении законопроект, по которому люди с ВИЧ смогут усыновлять живущих с ними детей

Аналогичные меру могут коснуться и лиц с туберкулезом, психическими заболеваниями или раком
Екатерина БОЛГОВА
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Дума приняла в I чтении проект, разрешающий людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детейДума приняла в I чтении проект, разрешающий людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На заседании во вторник, 2 апреля, депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, по которому люди с вирусом иммунодефицита человека или вирусом гепатита С смогут усыновлять проживающих с ними детей по решению суда.

Правительственный законопроект был разработан после того, как 20 июня 2018 года Конституционный суд признал неконституционной норму, не разрешающей людей с заболеваниями из утвержденного правительством перечня усыновлять детей, даже уже проживающих с ними.

Отмечается, что после принятия закон в Семейный кодекс будут приняты изменения, по которым суд при вынесении решения об усыновлении сможет не соблюдать запретительное положение.

Документ дает послабление не только лицам с ВИЧ и гепатитом C. Ожидается, что аналогичные меры могут коснуться и людей с выявленным туберкулезом, психическими заболеваниями или раком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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