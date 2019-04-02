Медведев: соцсети важный инструмент для информирования решений о власти

СЕГОДНЯ 16:55 2019-04-02T16:55:41+03:00

Глава Кабинета отмечает, что все социальные сети это именно то, что попадает в компьютеры, в гаджеты каждого конкретного человека

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Социальные сети являются важнейшим каналом общения, который использует правительство, в том числе и как ресурс для публикации принимаемых решений. Соответствующие мнение высказал премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями малого и среднего бизнеса в Перми.

Для доказательства государственного информирование граждан через соцсети Медведев привел личный пример, заявив, что у него «много подписчиков, точно десяток миллионов будет в общей сложности, если брать разные социальные сети».

Премьер также отметил и обратное направления. «Это вроде мелочь, но на самом деле вполне серьезная тема для того, чтоб все наши возможности были известны. А то подчас что-то мы там принимаем, какие-то решения, вроде полезные, важные. А потом начинаешь общаться, не знают люди, мимо куда-то это все проносится. Все-таки социальные сети это именно то, что попадает в компьютеры, в гаджеты каждого конкретного человека. И в этом ценность», - заявил Медведев.

Напомним, 29 марта, глава Кабинета министра использовал «ВКонтакте» для взаимодействия с гражданами и ответом на вопросы пользователей социальной сети. Сделал он это в ходе прямого эфира «VKLive»

ИСТОЧНИК KP.RU