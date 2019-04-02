2019-04-02T16:55:41+03:00
Политика

Медведев: соцсети важный инструмент для информирования решений о власти

Глава Кабинета отмечает, что все социальные сети это именно то, что попадает в компьютеры, в гаджеты каждого конкретного человека
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Премьер-министр России Дмитрий Медведев / Фото Александр Астафьев-пресс-служба правительства РФ-ТАССПремьер-министр России Дмитрий Медведев / Фото Александр Астафьев-пресс-служба правительства РФ-ТАСС
Изменить размер текста:

Социальные сети являются важнейшим каналом общения, который использует правительство, в том числе и как ресурс для публикации принимаемых решений. Соответствующие мнение высказал премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями малого и среднего бизнеса в Перми.

Для доказательства государственного информирование граждан через соцсети Медведев привел личный пример, заявив, что у него «много подписчиков, точно десяток миллионов будет в общей сложности, если брать разные социальные сети».

Премьер также отметил и обратное направления. «Это вроде мелочь, но на самом деле вполне серьезная тема для того, чтоб все наши возможности были известны. А то подчас что-то мы там принимаем, какие-то решения, вроде полезные, важные. А потом начинаешь общаться, не знают люди, мимо куда-то это все проносится. Все-таки социальные сети это именно то, что попадает в компьютеры, в гаджеты каждого конкретного человека. И в этом ценность», - заявил Медведев.

Напомним, 29 марта, глава Кабинета министра использовал «ВКонтакте» для взаимодействия с гражданами и ответом на вопросы пользователей социальной сети. Сделал он это в ходе прямого эфира «VKLive»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Правящая партия Турции обжалует результаты выборов мэра Стамбула
Путин в разговоре с Алиевым заявил о важности диалога Баку и Еревана по Карабаху
В Египте обнаружили саркофаг с мумией возрастом 4 тысячи лет
Дума приняла в первом чтении законопроект, по которому люди с ВИЧ смогут усыновлять живущих с ними детей
Производители «Кортежа» сделали гоночный автомобиль
В России увеличилось число уголовных дел по факту врачебных ошибок
Глава управления ГИБДД по Москве подал в отставку
Набиуллина поддержала идею не давать «ипотечные каникулы» на элитное жилье
Кредиты для бизнесменов сделают более доступными
Медведчук назвал президентские выборы на Украине необъективными
В России предложили обнулить комиссию при снятии наличных в банкоматах
На Украине назвали, сколько Порошенко и Зеленскому стоили голоса избирателей
В Минобороны заявили, что в академии в Петербурге взорвался "безоболочный предмет"
«Новатэк» подписал условия соглашения на поставку газа с проектом «Арктик СПГ-2»
Умер Вадим Гемс, российский кинорежиссер
Пляжный спасатель в Таиланде выиграл почти $1 млн
Путин отправил в отставку главного прокурора КЧР