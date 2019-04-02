2019-04-02T18:01:08+03:00
Общество

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров о безопасности на дорогах: выросла ценность человеческой жизни

В эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда» ведущие обсуждают с экспертом вопрос восприятия в обществе различных аспектов дорожного движения [видео]
Антон ЧЕЛЫШЕВЕкатерина БОЛГОВАНаталья АГРЕ
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Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров и ведущие программы "Россия в движении" Наталья Агре и Антон ЧелышевГендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров и ведущие программы "Россия в движении" Наталья Агре и Антон ЧелышевФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров заявил, что в современном обществе выросла ценность человеческой жизни, что относится также к вопросу безопасности на дорогах.

"Выросла ценность человеческой жизни. Представление «бабы новых нарожают» уже сегодня ни на чем не основано. Рожают мало. Почему мы заботимся о детях так, как не заботились, 20, 30, 50 лет назад? Потому что их стало гораздо меньше. И мы тратим на них гораздо больше ресурсов", - заявил Федоров в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что, несмотря на выросшую ценность человеческой жизни, карательные меры за нарушения должны сохраняться.

"Есть такое правило: санкции поддерживают нормы. Принять закон недостаточно для того, чтобы гарантировать его исполнение. Должно быть постоянное и очевидное наказание за нарушение этого закона. Если, например, за каждое превышение скорости ты получаешь пусть небольшой штраф, то ты начинаешь действовать более безопасно", - добавил эксперт.

Ведущие программы «Россия в движении» - президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре и Антон Челышев обсуждают с гендиректором ВЦИОМ вопрос восприятия в обществе различных аспектов дорожного движения.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров о безопасности на дорогах: выросла ценность человеческой жизни.Программа «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда». Ведущие: Антон Челышев и Наталья Агре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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