СЕГОДНЯ 18:45 2019-04-02T18:01:08+03:00

В эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда» ведущие обсуждают с экспертом вопрос восприятия в обществе различных аспектов дорожного движения [видео]

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Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров заявил, что в современном обществе выросла ценность человеческой жизни, что относится также к вопросу безопасности на дорогах.

"Выросла ценность человеческой жизни. Представление «бабы новых нарожают» уже сегодня ни на чем не основано. Рожают мало. Почему мы заботимся о детях так, как не заботились, 20, 30, 50 лет назад? Потому что их стало гораздо меньше. И мы тратим на них гораздо больше ресурсов", - заявил Федоров в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что, несмотря на выросшую ценность человеческой жизни, карательные меры за нарушения должны сохраняться.

"Есть такое правило: санкции поддерживают нормы. Принять закон недостаточно для того, чтобы гарантировать его исполнение. Должно быть постоянное и очевидное наказание за нарушение этого закона. Если, например, за каждое превышение скорости ты получаешь пусть небольшой штраф, то ты начинаешь действовать более безопасно", - добавил эксперт.

Ведущие программы «Россия в движении» - президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре и Антон Челышев обсуждают с гендиректором ВЦИОМ вопрос восприятия в обществе различных аспектов дорожного движения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700817" frameborder="0"></iframe> Глава ВЦИОМ Валерий Федоров о безопасности на дорогах: выросла ценность человеческой жизни.Программа «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда». Ведущие: Антон Челышев и Наталья Агре.

ИСТОЧНИК KP.RU