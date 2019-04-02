Лавров прокомментировал нарушения на выборах президента Украины

СЕГОДНЯ 18:40 2019-04-02T18:40:20+03:00

Министр иностранных дел РФ отметил, что ОБСЕ отнеслось к этим данным без эмоций

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Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал данные о нарушениях на выборах президента Украины.

По его словам, наблюдатели ОБСЕ выпустили предварительный доклад по итогам первого тура выборов, «который пестрит констатацией грубейших нарушений: коррупция, подкуп, давление на избирателей и многое другое. Однако все это сказано в нейтральном ключе». «Думаю, что если бы речь шла о нас, то все эти факты подавались бы с эмоциями. А сейчас это делают приглушенно — сухая констатация» - заявил Лавров в интервью сайту mk.ru.

Отвечая на вопрос о перспективах российско-украинских отношений, министр отметил открытость Москвы для диалога, «который будет нацелен не на болтовню и не на выдумывание предлогов для бездействия, а на практическое выполнение Минских договоренностей».

Министр заключил, что за выборами «интересно наблюдать со стороны», но предположил, что «такая демократия» не может «доставлять удовольствие гражданам».

Напомним, первый тур выборов президента Украины состоялся в прошедшее воскресенье, 31 марта. Больше всего голосов набрали Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур президентской гонки пройдет 21 апреля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700407" frameborder="0"></iframe> Выборы на Украине: предварительные итоги.Уже очевидно: второй тур выборов на Украине неизбежен. За кресло президента, вероятно, будут бороться актёр-юморист Зеленский и политик-бизнесмен Порошенко. Но у комика шансов больше.

ИСТОЧНИК KP.RU