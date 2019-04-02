Лавров: Не сомневаюсь в том, что Запад признает выборы на Украине

СЕГОДНЯ 18:14 2019-04-02T18:15:46+03:00

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у него нет сомнений в том, что западные страны признают выборы президента Украины.

"Честно говоря, я не видел оснований для оптимизма, как и для пессимизма. Что здесь гадать? Это процесс, который должен состояться, он уже начался и будет завершен. Я не сомневаюсь в этом, как и в том, что Запад признает эти выборы", - сказал Лавров в интервью MK.RU.

Он отметил, что наблюдатели ОБСЕ уже обнародовали свой предварительный доклад по результатам первого тура, в котором содержится "констатация грубейших нарушений: коррупция, подкуп, давление на избирателей и многое другое".

При этом Лавров отметил разность подходов к оценке ситуации Западом в России и на Украине.

"Думаю, что, если бы речь шла о нас, то все эти факты подавались бы с эмоциями. А сейчас это делают приглушенно - сухая констатация", - добавил российский министр.

Напомним, 31 марта на Украине состоялся первый тур выборов президента страны. Во второй тур, намеченный на 21 апреля, вышли действующий глава государства Петр Порошенко и кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский.

ИСТОЧНИК KP.RU