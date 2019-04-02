2019-04-02T18:15:46+03:00
Выборы президента Украины 2019

Лавров: Не сомневаюсь в том, что Запад признает выборы на Украине

По словам главы МИД РФ, наблюдатели ОБСЕ уже выпустили предварительный доклад, который "пестрит констатацией грубейших нарушений"
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у него нет сомнений в том, что западные страны признают выборы президента Украины.

"Честно говоря, я не видел оснований для оптимизма, как и для пессимизма. Что здесь гадать? Это процесс, который должен состояться, он уже начался и будет завершен. Я не сомневаюсь в этом, как и в том, что Запад признает эти выборы", - сказал Лавров в интервью MK.RU.

Он отметил, что наблюдатели ОБСЕ уже обнародовали свой предварительный доклад по результатам первого тура, в котором содержится "констатация грубейших нарушений: коррупция, подкуп, давление на избирателей и многое другое".

При этом Лавров отметил разность подходов к оценке ситуации Западом в России и на Украине.

"Думаю, что, если бы речь шла о нас, то все эти факты подавались бы с эмоциями. А сейчас это делают приглушенно - сухая констатация", - добавил российский министр.

Напомним, 31 марта на Украине состоялся первый тур выборов президента страны. Во второй тур, намеченный на 21 апреля, вышли действующий глава государства Петр Порошенко и кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров о безопасности на дорогах: выросла ценность человеческой жизни
Лавров прокомментировал нарушения на выборах президента Украины
Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации результатов выборов на Украине
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров: Россияне стали меньше пить из-за всеобщей автомобилизации
Сестра Жанны Фриске решила закрыть бар на Шри-Ланке
В ООН рассказали о численности населения Земли к 2050 году
Правящая партия Турции обжалует результаты выборов мэра Стамбула
Путин в разговоре с Алиевым заявил о важности диалога Баку и Еревана по Карабаху
Медведев: соцсети важный инструмент для информирования решений о власти
В Египте обнаружили саркофаг с мумией возрастом 4 тысячи лет
Дума приняла в первом чтении законопроект, по которому люди с ВИЧ смогут усыновлять живущих с ними детей
Производители «Кортежа» сделали гоночный автомобиль
В России увеличилось число уголовных дел по факту врачебных ошибок
Глава управления ГИБДД по Москве подал в отставку
Набиуллина поддержала идею не давать «ипотечные каникулы» на элитное жилье
Кредиты для бизнесменов сделают более доступными
Медведчук назвал президентские выборы на Украине необъективными
В России предложили обнулить комиссию при снятии наличных в банкоматах
На Украине назвали, сколько Порошенко и Зеленскому стоили голоса избирателей
В Минобороны заявили, что в академии в Петербурге взорвался "безоболочный предмет"
«Новатэк» подписал условия соглашения на поставку газа с проектом «Арктик СПГ-2»
Умер Вадим Гемс, российский кинорежиссер
Пляжный спасатель в Таиланде выиграл почти $1 млн
Путин отправил в отставку главного прокурора КЧР