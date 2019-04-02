ВЦИОМ: Российские дороги стали меньше восприниматься как проблема

СЕГОДНЯ 19:00 2019-04-02T18:25:08+03:00

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Дорогие в нашей стране стали меньше восприниматься как проблема, заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в эфире радио "Комсомольская правда".

Ведущие программы "Россия в движении" - президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре и Антон Челышев - задали гостю вопрос: присутствуют ли дороги в списке главных проблем или достижений наших граждан?

"Китайцы в свое время говорили, что лучший правитель — тот, о котором никто ничего не знает. На мой взгляд, лучшие дороги — те, о которых никто ничего не говорит. Дороги — это инфраструктура, они не самоцель. Дороги создаются для того, чтобы людям можно было быстро, комфортно, безопасно куда-то перемещаться. Если дороги именно таковы, то люди о них не говорят и не гордятся своими превосходными дорогами, потому что для них это норма. Поэтому для меня самый ценный показатель того, что связано с дорогами — это то, что о них стали говорить меньше", - ответил Федоров.

Он подчеркнул, что, конечно, в России есть разные дороги и разные города.

"Но в целом в России дороги как проблемы, как повод для беспокойства и критики, в последнее время стали упоминаться реже", - подытожил эксперт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700823" frameborder="0"></iframe> Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров: Лучшие дороги — те, о которых не говорят.Программа «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда». Ведущие: Антон Челышев и Наталья Агре.

ИСТОЧНИК KP.RU