2019-04-02T18:25:08+03:00
Общество

ВЦИОМ: Российские дороги стали меньше восприниматься как проблема

Гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров заявил об этом в эфире радио "Комсомольская правда" [видео]
Антон ЧЕЛЫШЕВЕкатерина БОЛГОВАНаталья АГРЕ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в студии радио "Комсомольская правда"Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в студии радио "Комсомольская правда"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Дорогие в нашей стране стали меньше восприниматься как проблема, заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в эфире радио "Комсомольская правда".

Ведущие программы "Россия в движении" - президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре и Антон Челышев - задали гостю вопрос: присутствуют ли дороги в списке главных проблем или достижений наших граждан?

"Китайцы в свое время говорили, что лучший правитель — тот, о котором никто ничего не знает. На мой взгляд, лучшие дороги — те, о которых никто ничего не говорит. Дороги — это инфраструктура, они не самоцель. Дороги создаются для того, чтобы людям можно было быстро, комфортно, безопасно куда-то перемещаться. Если дороги именно таковы, то люди о них не говорят и не гордятся своими превосходными дорогами, потому что для них это норма. Поэтому для меня самый ценный показатель того, что связано с дорогами — это то, что о них стали говорить меньше", - ответил Федоров.

Он подчеркнул, что, конечно, в России есть разные дороги и разные города.

"Но в целом в России дороги как проблемы, как повод для беспокойства и критики, в последнее время стали упоминаться реже", - подытожил эксперт.

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров: Лучшие дороги — те, о которых не говорят.Программа «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда». Ведущие: Антон Челышев и Наталья Агре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэй попросит ЕС о продлении сроков Brexit
В России больше не будут выдавать свидетельства обязательного пенсионного страхования
В Госдуме предложили ужесточить наказание за "пьяное" ДТП
Итальянский посол заявил, что визит Путина в Рим станет эффектным событием в двусторонних отношениях
Захарова пошутила над планами Украины "активно укреплять" границу с Россией
В Казахстане выразили надежду на налаживание отношений России и Запада
Лавров заявил, что Порошенко "отбился от рук Европы"
Агентство Moody's оценило вероятность нормализации отношений России и Украины
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров о безопасности на дорогах: выросла ценность человеческой жизни
Лавров прокомментировал нарушения на выборах президента Украины
Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации результатов выборов на Украине
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров: Россияне стали меньше пить из-за всеобщей автомобилизации
Лавров: Не сомневаюсь в том, что Запад признает выборы на Украине