2019-04-02T19:28:11+03:00
Политика

Лавров заявил, что Порошенко "отбился от рук Европы"

Также дипломат рассказал о перспективах развития российско-украинских отношений
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Лавров прокомментировал ситуацию на Украине и заявил, что Порошенко "отбился от рук Европы"Лавров прокомментировал ситуацию на Украине и заявил, что Порошенко "отбился от рук Европы"Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Глава российского МИД, Сергей Лавров, заявил, что действующий глава Украины Петр Порошенко "отбился от рук Европы". По мнению дипломата, украинский глава не слушается ни Германию, ни Францию, так как у него есть "заступники" в Соединенных Штатах.

- С одной стороны, он не слушает ни Германию, ни Францию, потому что у него есть американские "заступники", - отметил Лавров в интервью сайту mk.ru.

При этом, по словам Лаврова, европейским странам "тоже неловко публично наседать на него, потому что они тем самым распишутся в том, что их посредничество, как они его называют, провалилось".

Также глава МИД рассказал о перспективах развития российско-украинских отношений.

- Мы открыты для диалога, который будет нацелен не на болтовню и не на выдумывание предлогов для бездействия, а на практическое выполнение Минских договоренностей. У меня нет сомнений в том, что Петр Порошенко не хочет этого делать, - заявил дипломат.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что глава МИД Сергей Лавров заявил, что Киев совместно с НАТО готовит провокацию в Керченском проливе. Дипломат отметил, что не понимает, как Украина "еще пользуется каким-то рукопожатным отношением в западном мире".

Глава МИД Австрии Карин Кайсль приехала на переговоры к Сергею Лаврову в павловопосадском платке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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