Лавров заявил, что Порошенко "отбился от рук Европы"
Глава российского МИД, Сергей Лавров, заявил, что действующий глава Украины Петр Порошенко "отбился от рук Европы". По мнению дипломата, украинский глава не слушается ни Германию, ни Францию, так как у него есть "заступники" в Соединенных Штатах.
- С одной стороны, он не слушает ни Германию, ни Францию, потому что у него есть американские "заступники", - отметил Лавров в интервью сайту mk.ru.
При этом, по словам Лаврова, европейским странам "тоже неловко публично наседать на него, потому что они тем самым распишутся в том, что их посредничество, как они его называют, провалилось".
Также глава МИД рассказал о перспективах развития российско-украинских отношений.
- Мы открыты для диалога, который будет нацелен не на болтовню и не на выдумывание предлогов для бездействия, а на практическое выполнение Минских договоренностей. У меня нет сомнений в том, что Петр Порошенко не хочет этого делать, - заявил дипломат.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что глава МИД Сергей Лавров заявил, что Киев совместно с НАТО готовит провокацию в Керченском проливе. Дипломат отметил, что не понимает, как Украина "еще пользуется каким-то рукопожатным отношением в западном мире".
Глава МИД Австрии Карин Кайсль приехала на переговоры к Сергею Лаврову в павловопосадском платке.
ИСТОЧНИК KP.RU