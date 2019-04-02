2019-04-02T18:58:04+03:00
Выборы президента Украины 2019

Агентство Moody's оценило вероятность нормализации отношений России и Украины

В докладе отмечается, что в случае победы Владимир Зеленский вероятно, займёт более доброжелательную позицию по отношению к России
Екатерина БОЛГОВА
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Moody's оценило перспективы нормализации отношений России и УкраиныMoody's оценило перспективы нормализации отношений России и УкраиныФото: REUTERS
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Международное рейтинговое агентство Moody's выпустило доклад, в котором оценило вероятность нормализации отношений России и Украины.

По данным организации, если учесть заявления кандидата в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимира Зеленского, то в случае его победы Киев может занять более доброжелательную позицию по отношению к Москве.

«Однако полное сближение с Россией маловероятно... Нормализация отношений, вероятно, не будет обсуждаться, и торговые ограничения будут сохраняться по обе стороны границы», — говорится в отчете Moody's, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 31 марта прошли выборы президента Украины. В Центризборкоме заявили, что никто из 39 кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре процента голосов. 21 апреля на Украине состоится второй тур, в котором будут бороться Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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