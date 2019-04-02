2019-04-02T19:21:38+03:00
В мире

В Казахстане выразили надежду на налаживание отношений России и Запада

Касым-Жомарт Токаев отметил, что страна будет поддерживать интеграционные процессы на евразийском пространстве
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Казахстане выразили надежду на нормализацию отношений России и Запада Фото: Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАССВ Казахстане выразили надежду на нормализацию отношений России и Запада Фото: Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна надеется на нормализацию отношений Запада и Москвы. По словам политика, несмотря на общий негативный фон в мировой политике, Казахстан последовательно поддерживал и будет поддерживать интеграционные процессы на евразийском пространстве.

- Мы надеемся на нормализацию отношений Запада с Россией. Это отвечает интересам всех государств - членов ЕАЭС и других стран, потому что усилит общий торговый потенциал Большой Евразии, оздоровит всю мировую экономическую систему, - прокомментировал Токаев.

К слову, президент Казахстана на этой неделе посетит Россию с официальным визитом по приглашению лидера России Владимира Путина. Это первая зарубежная поездка Токаева после вступления в должность главы государства, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский глава Владимир Путин примет нового президента Казахстана в среду, 3 апреля. Касым-Жомарт Токаев прибудет в Москву по приглашению российского лидера для обсуждения двусторонних отношений.

Касым-Жомарт Токаев принёс присягу народу республики и вступил в должность президента Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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