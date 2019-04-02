Захарова пошутила над планами Украины "активно укреплять" границу с Россией

СЕГОДНЯ 19:23 2019-04-02T19:23:42+03:00

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила над украинскими планами по "активному укреплению" границы с Россией.

Ранее в МВД Украины заявили об активизации работ в рамках проекта "Стена", на что бюджетом на текущий год было предусмотрено 400 миллионов гривен (около 14 миллионов долларов).

"Решили за три недели успеть предотвратить массовый исход электората? Ведь народ в какой-то момент все поймет, начнет паковаться, а тут им МВД Украины новый пресс-релиз выпустит: "Громадяне, перемога ближе некуда, проект "Стена" завершен", — иронично отметила Захарова.

Напомним, план строительства укреплений на украинско-российско границе был утвержден Киевом в 2015 году. Предполагалась, что стена будет построена в течение четырех лет за 4,1 миллиарда гривен (примерно 150 миллионов долларов). Но позже было решено сократить эти траты и отодвинуть сроки реализации проекта. Также было возбуждено уголовное дело о хищении денег, направленных на укрепление границы.

ИСТОЧНИК KP.RU