Итальянский посол заявил, что визит Путина в Рим станет эффектным событием в двусторонних отношениях

СЕГОДНЯ 19:51 2019-04-02T19:52:51+03:00

Паскуале Терраччано отметил, что это позволило бы сторонам продолжить диалог на темы международной повестки

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Посол Италии в России Паскуале Терраччано заявил, что визит президента РФ Владимира Путина в Рим станет эффектным событием в двусторонних отношениях.

"Последние несколько месяцев были очень насыщены с точки зрения обмена визитами: в октябре 2018 года Москву посетил председатель Совета министров Италии, а в начале 2019 года - председатели обеих палат парламента нашей страны", - сказал Терраччано в интервью ТАСС.

Он выразил надежду, что в ближайшее время Путин посетит Италию.

"Приезд российского лидера стал бы эффектным завершением этой серии визитов и позволил бы нам продолжить диалог на темы двусторонней и международной повестки, затрагивающие нас самым непосредственным образом", - отметил дипломат.

Напомним, в ноябре прошлого года пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что сроки итальянского визита российского президента будут определены дипломатами двух стран. По данным итальянского посла в Москве, Путин может отправиться в Рим в первой половине 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU