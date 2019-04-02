2019-04-02T20:11:55+03:00
Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание за "пьяное" ДТП

Соответствующий законопроект внесут в Государственную думу в весеннюю сессию
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Госдуме предложили ужесточить наказание за "пьяное" ДТПВ Госдуме предложили ужесточить наказание за "пьяное" ДТПФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Первый замглавы фракции "Единая Россия" по законопроектной деятельности Андрей Исаев заявил, что члены нескольких фракций Госдумы предложили ужесточить наказание за совершение ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Соответствующий проект может быть внесен в Государственную думу в весеннюю сессию.

- Нужно существенно усилить ответственность за преступления подобного рода. Если человек садится пьяным за руль, значит, он допускает возможность того, что управляя средством повышенной опасности, он подвергнет риску жизнь и здоровье других людей, - подчеркнул Исаев.

К слову, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости ужесточить наказание для водителей за "пьяные" ДТП, в которых погибли люди, сообщает "РИА-новости".

Андрей Исаев сообщил, что соответствующий законопроект разработан представителями нескольких фракций Государственной думы.

- В настоящий момент мы направили наш готовый вариант на заключение правительства и в Верховный суд, и при наличии положительных отзывов мы будем готовы уже в весеннюю сессию внести соответствующий законопроект, - подытожил первый замглавы фракции "Единая Россия".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях стало известно, что за последние пять лет в России количество ДТП на федеральных дорогах уменьшилось на 30%. Такая тенденция наблюдается из-за появления системы видеофиксации и улучшения состояний российских трасс.

Володин осудил депутата, назвавшего малоимущих пенсионеров тунеядцами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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