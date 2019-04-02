2019-04-02T20:20:20+03:00
Экономика

В России больше не будут выдавать свидетельства обязательного пенсионного страхования

Вся информация будет храниться в электронном виде, сообщили в ПФР
Екатерина БОЛГОВА
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ПФР рассказал о новом свидетельстве обязательного пенсионного страхованияПФР рассказал о новом свидетельстве обязательного пенсионного страхованияФото: Виктория МИНАЕВА
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Россияне больше не будут получать страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования в прежнем виде. В пресс-службе Пенсионного фонда России отметили, что все данные будут храниться в электронном виде.

Теперь каждое застрахованное лицо получит страховой номер индивидуального лицевого счета, по которому можно будет обращаться за требуемыми услугами. При этом в клиентской службе или управлении ПФР будут выдавать привычные справки.

Отмечается, что нововведения имеют отношение только к формальной регистрации в страховой системе, на пенсионное обеспечение это никак не повлияет, передает РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении направлений использования информационной базы индивидуального учета. Согласно документу, ПФР заведет индивидуальный лицевой счет для каждого россиянина и иностранца, постоянно пребывающего в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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