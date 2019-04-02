Главы МИД стран НАТО обсудят "пакет мер" в ответ на действия России в Черном море

СЕГОДНЯ 21:42 2019-04-02T21:42:12+03:00

В Госдепе пообещали "пакет мер" в ответ на действия России в Черном море

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Министры иностранных дел стран НАТО обсудят пакет мер в ответ на действия России в Черном море, заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США. Встреча пройдет в Вашингтоне с 3 по 4 апреля.

По словам представитель американского внешнеполитического ведомства, объявленные меры — это часть реакции на вызовы, с которыми НАТО сталкивается в регионе.

"Не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому что мы считаем, что Россия угрожает альянсу на всем восточном фланге, а не только на севере. Я не хочу забегать вперед министров, но по итогам будет пакет мер", — сказал представитель Госдепа.

Напомним, 25 ноября два катера и один буксир украинских ВМС нарушили госграницу России и в течение нескольких часов не реагировали на законные требования российских военных. Корабли были задержаны, находившиеся на борту 24 человека, в том числе двое сотрудников СБУ были обвинены в незаконном пересечении границы и арестованы. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее заранее заготовленной провокацией.

ИСТОЧНИК KP.RU