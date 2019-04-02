Россия может ввести в отношении ЕС ответные мераы из-за квот на импорт стали

СЕГОДНЯ 22:53 2019-04-02T22:53:08+03:00

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Россия пригрозила Евросоюзу ответными мерами из-за введенных тарифных квот на импорт на стальную продукцию. О возможном ответе российской стороны уже уведомлена Всемирная торговая организация.

"Российская Федерация уведомляет Совет по торговле товарами о своем решении приостановить действие концессий или других обязательств в соответствии с Генеральным соглашением о тарифах и торговле от 1994 года, которые по существу эквивалентны объему торговли, затронутому мерами ЕС", — говорится в материале, опубликованном на сайте ВТО.

Напомним, в начале февраля после введенных США пошлин на стальную продукцию Еврокомиссия приняла защитные меры в отношении импорта 26 категорий данного товара. 25-процентная пошлина вводится при поставках свыше определенной квоты.

Предполагаемые меры со стороны России могут вступить в силу в течение трех лет, подчеркивается в уведомлении ВТО.

ИСТОЧНИК KP.RU