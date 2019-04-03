Брюссель может предложить Лондону отложить Brexit до следующего года

СЕГОДНЯ 06:58 2019-04-03T07:08:43+03:00

Выход Британии из ЕС могут перенести на январь или даже апрель 2020-го

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Евросоюз рассматривает возможность предложить премьер-министру Великобритании Терезе Мэй перенести выход Соединенного Королевства из ЕС на январь или даже на апрель 2020 года, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных высокопоставленных европейских чиновников.

Ранее сообщалось, что британский премьер хочет попросить короткую отсрочку Brexit. Тереза Мэй пообещала постараться не затягивать «развод».

Как писал сайт kp.ru, 25 марта Еврокомиссия сообщила, что сценарий жесткого выхода Британии из Евросоюза становится все более очевиден. В ЕК призвали всех граждан и бизнес ЕС подготовиться к Brexit без сделки. Незадолго до этого, 19 марта, Совет Евросоюза утвердил ряд мер на случай жесткого Brexit. 10 апреля ЕС созовет экстренный саммит по этому вопросу.

Напомним, 21 марта лидеры 27 стран ЕС приняли единогласное решение: Брюссель согласен отложить «развод» с Лондоном до 22 мая при условии, что британский парламент одобрит соглашение о выходе страны из Европейского Союза. Если же этого не произойдет, отсрочка продлится только до 12 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU