Роднина рассказала, сможет ли Медведева выучить четверные прыжки

СЕГОДНЯ 09:02 2019-04-03T09:02:29+03:00

Трехкратная олимпийская чемпиона и депутат Госдумы отметила, что сегодняшнее развитие женского фигурного катания не совсем ей нравится

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Недавно Евгения Медведева поделилась планами, что к следующему сезону она хочет выучить четверные прыжки. Это сложнейшая техника и многие замерли в ожидании: сможет ли фигуристка стабильно делать четверные сальхов и тулуп.

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина уверена, что для уровня, которого достигла Евгения Медведева – это вполне реальная задача.

- Сегодня фигурное катание взяло направление на прыжки, мне и не совсем нравится такое. Должна быть и красивая программа, но у многих с этим проблемы. Думаю, сейчас начнется борьба за постановщиков. Их не так много, а в большинстве случаев именно тренер ставит программу. Должно быть разделение труда, - говорит газете «Известия» Ирина Роднина.

Кстати, за предстоящим с 11 по 14 апреля командным чемпионатом мира, который пройдет в японской Фукуоке, Роднина следить не планирует.

- Это коммерческий старт, а не чемпионат мира, как его называют. Настоящий чемпионат мира закончился в конце марта, - резюмирует депутат.

Ранее Евгения Медведева решила сменить тренера, стало известно в мае этого года. Тогда юная фигуристка призналась, что это был самый трудный выбор в ее жизни, ведь под опекой Этери Тутберидзе Женя провела целых одиннадцать лет. Новым наставником двукратной чемпионки мира и серебряного призера Олимпиады – 2018 стал Брайан Орсер.

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ИСТОЧНИК KP.RU