Российские семьи назвали необходимый для жизни минимальный доход

СЕГОДНЯ 09:23 2019-04-03T09:23:36+03:00

В среднем каждому домохозяйству требуется не менее 58,5 тыс. рублей в месяц

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Каждой российской семье нужно в среднем не менее 58,5 тыс. в месяц для нормального существования и покупки предметов первой необходимости. Такие данные содержатся в масштабном исследовании Росстата.

Опрос проводился осенью 2018 года и охватил порядка 60 тысяч домохозяйств во всех регионах страны. При этом минимальный перечень необходимых для жизни товаров каждая семья определяла сама.

Так, оказалось, что многодетным родителям с тремя и более детьми нужно не менее 82 тыс. рублей в месяц. Молодые семьи могут обойтись 68–69 тыс. рублей, а неполным достаточно 62,5 тыс. рублей. Наименее притязательными оказались пенсионеры, которым хватает и 38,3 тыс. ежемесячно.

В среднем же доходы на одну душу населения в России в прошлом году составили 32,6 тыс. рублей, согласно данным Росстата. При этом 79% опрошенных семей пожаловались на небольшие финансовые трудности, а 14% признались в наличии серьезных проблем. Однако даже эти цифры гораздо меньше тех, что фиксировались два года назад. Тогда о финансовых трудностях сообщили 84,6% российских семей.

Ранее сайт kp.ru публиковал также данные о доходах, которых будет достаточно для погашения ипотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU