США и Литва утвердили план сотрудничества в сфере обороны

СЕГОДНЯ 10:15 2019-04-03T10:15:27+03:00

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США и Литва подписали документ о развитии двустороннего сотрудничества в сфере обороны. Рассчитанный до 2024 года план был утвержден в минувший вторник, 2 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

Согласно данным ведомства, в подписании соглашения участвовали исполняющая обязанности помощника министра обороны США по делам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер и директор департамента министерства обороны Литвы Робертас Сапронас.

Документ представляет собой дорожную карту по стратегическому сотрудничеству в оборонной сфере и предполагает укрепление существующих связей. Речь идет о проведении совместных учений, обеспечении безопасности в районе Балтийского моря, обмене разведывательными данными и наращивании возможностей в области кибербезопасности.

На сайте Пентагона уточняется, что начиная с 2014 года Соединенные Штаты уже инвестировали в военное сотрудничество с Литвой почти 80 миллионов долларов. Сам же Вильнюс за этот срок выделил более 200 миллионов долларов на покупку американской оборонной продукции.

Стоит отметить, что литовские власти пытаются угодить Вашингтону не только в военной сфере. Сайт kp.ru писал о том, что Вильнюс также активно призывает Европу к покупке американского сжиженного газа и даже позволяет США размещать секретные тюрьмы на территории своей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU