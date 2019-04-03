2019-04-03T10:46:21+03:00
Авто

Ford представил кроссовер Kuga нового поколения

Автомобиль был презентован на специальном мероприятии в Амстердаме
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Компания Ford представила новое поколение компактных кроссоверов KugaКомпания Ford представила новое поколение компактных кроссоверов Kuga
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Американская компания Ford представила свой новый кроссовер Kuga третьего поколения. Презентация состоялась на специальной площадке в Амстердаме, где публика увидела сразу две версии автомобиля - спортивную ST-Line и "роскошную" Vignale.

В их основе лежит модульная архитектура C2, благодаря которой кроссовер легче своего предшественника на 90 килограммов, но при этом прочнее. Длина автомобиля также увеличилась на 44 мм, а размер колесной базы вырос на 20 мм. Кроме того, производители расширили багажник - теперь его объем составляет 523 литра.

Что касается линейки силовых агрегатов, то она включает в себя бензиновую 1,5-литровую "труботройку" EcoBoost мощностью 120 и 150 л.с., турбодизели 1.5 (120 л.с.) и 2.0 (190 л.с.) серии EcoBlue, а также три гибридные версии. В зависимости от версии кроссовер оснащается шестиступенчатой "механикой" или восьмиступенчатым "автоматом". При этом из салона исчезли многие аналоговые кнопки. Теперь управление во многом осуществляется через тачскрин на панели.

Продажи нового Ford Kuga в Европе стартуют летом 2019 года, а подзаряжаемый гибрид можно будет приобрести в 2020 году. Однако в России эти автомобили реализовываться уже точно не будут. Сайт kp.ru писал о том, что американская компания решила закрыть производство и прекратить продажу легковых машин на территории нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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