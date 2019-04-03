2019-04-03T10:58:54+03:00
Политика

Совфед и Госдума согласовали дату вступления в силу закона о хостелах

Большинство членов специальной комиссии парламента высказалось за введение отсрочки до 1 октября 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Новый закон запрещает использовать жилые помещения для оказания «гостиничных услуг»Новый закон запрещает использовать жилые помещения для оказания «гостиничных услуг»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Согласительная комиссия Государственной думы и Совета Федерации решила отсрочить вступление в силу закона о запрете размещения хостелов и мини-гостиниц в жилых помещениях многоквартирных домов до 1 октября 2019 года. В пользу этой даты высказалось абсолютное большинство членов парламентского объединения.

По словам главы думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованский, других вариантов просто не было.

"Думаю, завтра на пленарном заседании мы сможем рассмотреть соответствующий проект постановления", - цитирует ее ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что в ходе аналогичного заседания на прошлой неделе депутаты и сенаторы так и не смогли договориться. Совет Федерации указывал на то, что бизнесмены просто не успеют подготовиться к новому закону, ведь совсем скоро наступит летне-отпускной сезон, а в Госдуме, тем временем, настаивали на вступлении закона в силу уже 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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