Названы регионы России с наименьшим количеством преступлений

СЕГОДНЯ 11:22 2019-04-03T11:22:26+03:00

Наиболее безопасные регионы России за 2018 год Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Всего в 2018 году МВД зарегистрировало 1,9 млн преступлений

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Рейтинг самых безопасных регионов России, составленный на основе данных МВД по уровню преступности за минувший год, показал, что меньше всего преступлений было совершено на Чукотке (748). Далее следуют Ненецкий автономный округ, где по данным МВД, было зафиксировано 857 преступлений и Ингушения - 1,6 тысяча.

На четвертом и пятом месте в рейтинге безопасных регионов расположились Республика Калмыкия (2,7 тысячи) и Магаданская область (2,9 тысячи).

Наиболее безопасные регионы России за минувший год:

- Чукотка;

- Ненецкий АО;

- Ингушетия;

- Республика Калмыки;

- Магаданская область.

Первое место в антирейтинге занимает Москва, где в прошлом году было совершено 140 тысяч преступлений. Также наибольшее количество правонарушений зафиксировано в Московской области - 80,2 тысячи, Краснодарском крае - 68,1 тысячи, Челябинской области - 64,8 тысячи и Республике Башкортостан - 57,4 тысячи, передает RT.

Наиболее небезопасные регионы нашей страны:

- Москва;

- Московская область;

- Краснодарский край;

- Челябинская область;

- Республика Башкортостан.

В целом, как показывают данные МВД, за минувший год преступность по стране уменьшилась на 3,3 процента в сравнении с 2017 годом.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, как ранее сообщал сайт kp.ru, сообщил, что полиция раскрывает 90 процентов преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU