В Россию с первым официальным визитом прибыл президент Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду прибыл с официальным визитом в Россию. Это стала его первая зарубежная поездка в должности главы государства.
Спецборт казахского президента приземлился в аэропорту Внуково-2, где его встречали глава департамента протокола Министерства иностранных дел России Игорь Богдашев, а также посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов.
Токаева у трапа борта приветствовал почетный караул, который исполнил гимны России и Казахстана.
Ранее сайт kp.ru сообщил, что 3 апреля президент Казахстана совершит официальный визит в Российскую Федерацию, в ходе которого основное внимание будет уделено переговорам с президентом России Владимиром Путиным. По итогам визита планируется подписание ряда двусторонних документов.
Спикер верхней палаты парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев вступил в должность 20 марта, после отставки первого главы республики Нурсултана Назарбаева.
ИСТОЧНИК KP.RU