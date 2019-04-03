В Россию с первым официальным визитом прибыл президент Казахстана

СЕГОДНЯ 11:46 2019-04-03T11:46:34+03:00

Казахский лидер прибыл в Москву по приглашению президента России Владимира Путина

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду прибыл с официальным визитом в Россию. Это стала его первая зарубежная поездка в должности главы государства.

Спецборт казахского президента приземлился в аэропорту Внуково-2, где его встречали глава департамента протокола Министерства иностранных дел России Игорь Богдашев, а также посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов.

Токаева у трапа борта приветствовал почетный караул, который исполнил гимны России и Казахстана.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что 3 апреля президент Казахстана совершит официальный визит в Российскую Федерацию, в ходе которого основное внимание будет уделено переговорам с президентом России Владимиром Путиным. По итогам визита планируется подписание ряда двусторонних документов.

Спикер верхней палаты парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев вступил в должность 20 марта, после отставки первого главы республики Нурсултана Назарбаева.

ИСТОЧНИК KP.RU