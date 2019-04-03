2019-04-03T11:49:59+03:00
В мире

Китай построит крупнейший в мире танкер для транспортировки СПГ

За раз одно такое судно будет способно перевезти до 270 тысяч кубометров сжиженного газа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Hudong-Zhonghua построит танкер для транспортировки сжиженного природного газаHudong-Zhonghua построит танкер для транспортировки сжиженного природного газаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Шанхайская судостроительная компания Hudong-Zhonghua взялась за строительство крупнейшего в мире танкера для транспортировки сжиженного природного газа.

На сайте предприятия сообщается, работы по проектированию судна будут проводиться при содействии Норвегии. Соответствующий договор о сотрудничестве был подписан представителями сторон в минувший вторник, 2 апреля, на 19-й международной конференции и выставке по сжиженному природному газу LNG2019.

Ожидается, что танкер сможет перевозить за раз до 270 тысяч кубометров СПГ. К 2020 году конструкторы должны будут подготовить всю необходимую техническую документацию, а вот точных сроков спуска судна на воду пока нет.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Китай взялся также за строительство самого большого в мире подводного тоннеля. Дорога пройдет под Ла Маншем, а ее общая протяженность составит порядка 135 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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