Китай построит крупнейший в мире танкер для транспортировки СПГ

СЕГОДНЯ 11:49 2019-04-03T11:49:59+03:00

За раз одно такое судно будет способно перевезти до 270 тысяч кубометров сжиженного газа

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Шанхайская судостроительная компания Hudong-Zhonghua взялась за строительство крупнейшего в мире танкера для транспортировки сжиженного природного газа.

На сайте предприятия сообщается, работы по проектированию судна будут проводиться при содействии Норвегии. Соответствующий договор о сотрудничестве был подписан представителями сторон в минувший вторник, 2 апреля, на 19-й международной конференции и выставке по сжиженному природному газу LNG2019.

Ожидается, что танкер сможет перевозить за раз до 270 тысяч кубометров СПГ. К 2020 году конструкторы должны будут подготовить всю необходимую техническую документацию, а вот точных сроков спуска судна на воду пока нет.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Китай взялся также за строительство самого большого в мире подводного тоннеля. Дорога пройдет под Ла Маншем, а ее общая протяженность составит порядка 135 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU