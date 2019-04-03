Эксперт: отмена бумажного СНИЛС упростит получение госуслуг

СЕГОДНЯ 11:56 2019-04-03T11:56:31+03:00

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В Пенсионном фонде РФ анонсировали переход на цифровизацию. Начнут с привычных россиянам карточек СНИЛС, их заменят на электронные. То есть, человеку не будут выдавать на руки удостоверение, а все сведения о нем будут храниться в едином реестре.

Эксперт уверен, что в будущем россияне позитивно оценят переход на цифровизацию, ведь это избавит от необходимости носить с собой гору бумаг. Получать все услуги от государства можно будет просто с паспортом, а все необходимые сведения специалисты найдут в едином реестре. Такие данные будут считаться первостепенными.

- Конечно не все примут данную модель, но надо понимать, что это серьезно облегчит жизнь гражданам. По данной схеме уже работает Росреестр. Источником юридически значимой информацией является запись в базах данных, а бумажное свидетельство – это только для информации. Рано или поздно к этому придут все госструктуры. И тут главное обеспечить качественное хранение электронных сведений, чтобы из-за сбоев россияне не остались без пенсий или своей собственности, - объяснил ФАН руководитель Экспертного центра электронного государства Павел Хилов.

Сайт kp.ru писал, что теперь каждое застрахованное лицо получит страховой номер индивидуального лицевого счета, по которому можно будет обращаться за требуемыми услугами. При этом в клиентской службе или управлении ПФР будут выдавать привычные справки.

ИСТОЧНИК KP.RU