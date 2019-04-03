Ляшко "слил" в Сеть номера телефонов Зеленского и Коломойского

СЕГОДНЯ 12:07 2019-04-03T12:07:47+03:00

Такой поступок главный "радикал" Украины объяснил тем, что кто-то из сотрудников телеканала "1+1" опубликовал в сети его номер

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Лидер Радикальной партии Украины и бывший кандидат на пост президента страны Олег Ляшко опубликовал в сети номера телефонов лидера первого тура президентской гонки и лидера партии "Слуга народа" Владимира Зеленского, украинского олигарха Игоря Коломойского и генерального директора канала "1+1" Александра Ткаченко.

"Какая идиотка с «Плюсов» слила мой номер телефона в интернет и уже второй день меня спамят тысячами сообщений и звонками с всего бывшего СССР, - написал он в "Фейсбуке. - Поэтому вынужден буду изменить номер, который у меня с 1998 года".

При этом Ляшко добавил, что кто хочет поговорить с Зеленским, Коломойским и Ткаченко - вот их номера телефонов и приложил скрины их контактов.

На Украине 31 марта прошли президентские выборы, где за должность главы государства боролись 39 кандидатов. По итогам подсчетов голосов Центральная избирательная комиссия установила, что определиться украинцам так и не удалось. 21 апреля состоится второй тур выборов президента.

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ИСТОЧНИК KP.RU