Сбербанк увеличил сумму продажи Denizbank по сделке с Emirates NBD

СЕГОДНЯ 12:15 2019-04-03T12:15:46+03:00

С момента заключения соглашения прошел почти год, поэтому условия необходимо было обновить

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Сбербанк России продаст 99,85% своей дочерней компании Denizbank в Турции за 15,48 млрд турецких лир (2,78 млрд долларов). Изначально сумма сделки с покупателем Emirates NBD Bank составляла 14,6 млрд, однако во вторник, 2 апреля, стороны обновили ее условия.

Ожидается, что передача активов будет завершена во втором квартале 2019 года после согласования с регулирующими органами России, Турции и ОАЭ. Затягивание именно этого процесса стало причиной пересмотра условий соглашения.

С момента заключения сделки прошел почти год, а ведь мир не стоит на месте. Поэтому необходимо было учесть финансовые результаты банка и его прибыль за 2018 год, а также другие факторы

"Та сумма, которую Сбербанк получит за капитал Denizbank, за субординированные кредиты и старший долг, - в сумме это будет порядка $5 млрд. Это все вместе, что мы получим в рамках сделки" , - цитирует ТАСС представителя российского финансового учреждения.

Сайт kp.ru писал о том, что Сбербанк решил продать Denizbank из-за негативного влияния санкций Евросоюза. Компания лишилась возможности получать дивиденды, предоставлять финансирование и привлекать деньги с рынка.

ИСТОЧНИК KP.RU