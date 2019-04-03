2019-04-03T12:15:46+03:00
Экономика

Сбербанк увеличил сумму продажи Denizbank по сделке с Emirates NBD

С момента заключения соглашения прошел почти год, поэтому условия необходимо было обновить
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели сумму сделки по DenizbankСбербанк и Emirates NBD пересмотрели сумму сделки по DenizbankФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Сбербанк России продаст 99,85% своей дочерней компании Denizbank в Турции за 15,48 млрд турецких лир (2,78 млрд долларов). Изначально сумма сделки с покупателем Emirates NBD Bank составляла 14,6 млрд, однако во вторник, 2 апреля, стороны обновили ее условия.

Ожидается, что передача активов будет завершена во втором квартале 2019 года после согласования с регулирующими органами России, Турции и ОАЭ. Затягивание именно этого процесса стало причиной пересмотра условий соглашения.

С момента заключения сделки прошел почти год, а ведь мир не стоит на месте. Поэтому необходимо было учесть финансовые результаты банка и его прибыль за 2018 год, а также другие факторы

"Та сумма, которую Сбербанк получит за капитал Denizbank, за субординированные кредиты и старший долг, - в сумме это будет порядка $5 млрд. Это все вместе, что мы получим в рамках сделки" , - цитирует ТАСС представителя российского финансового учреждения.

Сайт kp.ru писал о том, что Сбербанк решил продать Denizbank из-за негативного влияния санкций Евросоюза. Компания лишилась возможности получать дивиденды, предоставлять финансирование и привлекать деньги с рынка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кремль: информация Росстата о финансовом положении домохозяйств требует разъяснений
В Южной Корее 5 апреля будет запущена первая в мире коммерческая сеть 5G
Немецкие СМИ заявили, что Трамп превращает НАТО в "альянс подхалимов"
В Совфеде пообещали жесткий ответ НАТО по вопросу Керченского пролива
Роструд напомнил россиянам, как отдыхаем в майские праздники
Песков: Кремль надеется на продолжение сотрудничества Алжира и России
В Госдуме хотят видеть Илона Маска "цифровым амбассадором" РФ
В Кремле негативно отреагировали на планы НАТО по кораблям в Керченском проливе
Украина отказалась участвовать в заседании глав МИД стран СНГ в Москве
Экс-игрок ЦСКА Ахмед Муса был признан лучшим футболистом Нигерии
Медведев поздравил с юбилеем ректора МГУ
Лучшая футболистка мира получает в 325 раз меньше Месси
Гройсман призвал граждан Украины "не поддаваться разочарованиям" после первого тура президентских выборах
На Багамах портовый кран рухнул на круизный лайнер
Ляшко "слил" в Сеть номера телефонов Зеленского и Коломойского
Эксперт: отмена бумажного СНИЛС упростит получение госуслуг
Китай построит крупнейший в мире танкер для транспортировки СПГ