2019-04-03T12:32:10+03:00
Общество

Медведев поздравил с юбилеем ректора МГУ

Ректору Московского государственного университета Виктору Садовничему 3 апреля исполнилось 80 лет
Марина ВЕНЦОВА
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Ректор МГУ В.Садовничий. Фото: Алексей Дружинин/ТАССРектор МГУ В.Садовничий. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил академика Российской академии наук, ректора Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) Виктора Садовничего с днем рождения. В среду ему исполнилось 80 лет.

"Вся ваша жизнь связана с Московским государственным университетом. В родной alma mater вы состоялись как талантливый исследователь, математик, а впоследствии - и ректор знаменитого вуза", - говорится в поздравительной телеграмме.

Медведев подчеркнул успехи выпускников МГУ под руководством Садовничего, отметил прогрессивное развитие ВУЗа, в частности, речь идет об открытии новых факультетов, кафедр и уникальных научных центров. Университет, пол словам премьера, широко внедряет в обучение инновационные методики.

МГУ является первым университетом в России как по времени возникновения, так и по его значению для образования, науки, истории и культуры в стране. Виктор Антонович Садовничий стал ректором Московского государственного университета с 1992 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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