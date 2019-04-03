Медведев поздравил с юбилеем ректора МГУ

СЕГОДНЯ 12:32 2019-04-03T12:32:10+03:00

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил академика Российской академии наук, ректора Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) Виктора Садовничего с днем рождения. В среду ему исполнилось 80 лет.

"Вся ваша жизнь связана с Московским государственным университетом. В родной alma mater вы состоялись как талантливый исследователь, математик, а впоследствии - и ректор знаменитого вуза", - говорится в поздравительной телеграмме.

Медведев подчеркнул успехи выпускников МГУ под руководством Садовничего, отметил прогрессивное развитие ВУЗа, в частности, речь идет об открытии новых факультетов, кафедр и уникальных научных центров. Университет, пол словам премьера, широко внедряет в обучение инновационные методики.

МГУ является первым университетом в России как по времени возникновения, так и по его значению для образования, науки, истории и культуры в стране. Виктор Антонович Садовничий стал ректором Московского государственного университета с 1992 года.

ИСТОЧНИК KP.RU