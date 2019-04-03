Украина отказалась участвовать в заседании глав МИД стран СНГ в Москве

СЕГОДНЯ 12:34 2019-04-03T12:34:23+03:00

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Украина отказалась принимать участие в заседании Совета министров иностранных дел государств СНГ, которое пройдёт в Москве в пятницу, 5 апреля. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе ведомства.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее российская сторона заблаговременно направила официальное приглашение на мероприятие главе МИД Украины Павлу Климкину.

"Украина не будет участвовать в мероприятии, поскольку <...> наше государство прекратило своё участие в уставных органах содружества", — говорится в сообщении министерства, опубликованном на сайте УНН.

Сайт kp.ru писал о том, что в декабре 2018 года Украина окончательно разорвала договор о дружбе с Россией - решение вступило в силу в апреле 2019-го, а также начала постепенно выходить из соглашений, заключенных в рамках Содружества независимых государств. В Киеве заявили, что отдельные их нормы не совместимы с обязательствами в сфере международной торговли с ЕС.

ИСТОЧНИК KP.RU