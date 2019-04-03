В Кремле негативно отреагировали на планы НАТО по кораблям в Керченском проливе

СЕГОДНЯ 12:47 2019-04-03T12:47:18+03:00

По словам пресс-секретаря лидера РФ Дмитрия Пескова, в администрации президента "не понимают, что имеется ввиду"

Изменить размер текста: A A

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Москва негативно оценивает заявление Североатлантического альянса о планах гарантировать проход украинских судов через Керченский пролив.

"Негативно, - сказал он, в ответ на вопрос о том, как в Кремле восприняли подобные заявления со стороны США. - Мы не понимаем, что имеется ввиду".

Песков добавил, что ситуация с судоходством в Керченском проливе и так хорошо известна. По его словам, позиция России соответствует международному праву и законам.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила о намерении обеспечить безопасный проход судов Украины через Керченский пролив, отправив в Черное море свои корабли. По ее словам, уже 3 апреля В Вашингтоне состоится двухдневное совещание глав МИД стран НАТО, на котором ожидается одобрение соответствующего пакета мер.

ИСТОЧНИК KP.RU