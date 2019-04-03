В Госдуме хотят видеть Илона Маска "цифровым амбассадором" РФ

СЕГОДНЯ 12:47 2019-04-03T12:47:27+03:00

А еще предлагают упростить въезд в Россию для специалистов в области высоких технологий

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Депутат Госдумы Виктора Зубарев обратился к главе Минкомсвязи Константину Носкову с целым рядом предложений. Во-первых, создать в стране институт цифровых амбассадоров, во-вторых, упростить визовый режим для людей, которые работают в сфере высоких технологий. В ведомстве позитивно оценили идею, но отметили, что она должна быть проработана с МИД страны.

Отдельный институт "цифровых амбассадоров" нужен для установления отношений с транснациональными компаниями в сфере IT и инноваций. Предполагается, что эти люди займутся развитием отношений с транснациональными компаниями, такими гигантами рынка, как Apple, Microsoft, Google, Intel, IBM, Facebook и другими. Такой пиар поможет привлечь в Россию инвестиции и поспособствует обмену опытом.

Претендентами на почетные должности могут стать звезды Кремниевой долины, такие как Шервин Пишевар, Трэвис Каланик и даже Илон Маск, который явно симпатизирует нашей стране, отметил политик. Эти люди смогут представлять просветительские проекты РФ за рубежом.

Специально для светил процедуру въезда в нашу страну упростят. Для них и членов их семей введут электронные визы сроком на пять лет. Это поспособствует развитию цифровизации, такую задачу поставил президент. «Технологические» визы уже применяются во многих государствах. Например, Великобритания, Франция, США выигрывают тем самым конкурентные преимущества в борьбе за профессионалов, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU