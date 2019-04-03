2019-04-03T12:51:15+03:00
В мире

Песков: Кремль надеется на продолжение сотрудничества Алжира и России

По словам пресс-секретаря президента, у Москвы и Алжира есть давние и взаимовыгодные отношения
Александр ДЖУМАЕВ
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Кремле надеются, что происходящие в Алжире политические процессы не повлияют на отношение этой африканской страны с России. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, у России "давние и взаимовыгодные, дружественные взаимоотношения с Алжиром". В частности, страны реализуют большое количество совместных проектов в области экономики, отметил Песков.

"Мы рассчитываем, что в любом случае внутренние процессы, которые происходят в этой стране и являются исключительно внутренним делом Алжира, должны происходить без вмешательства каких-либо третьих стран. И мы надеемся, что они никоим образом не повлияют на дружественный характер наших двусторонних отношений", - приводит ТАСС слова Пескова.

Ранее сайт kp.ru сообщал о решении президента Алжира Абдельазиза Бутефлики, возглавлявшего страну с 1999 года, уйти в отставку. Об этом он сообщил в письме главе Конституционного совета Алжира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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