2019-04-03T12:52:36+03:00
Общество

Роструд напомнил россиянам, как отдыхаем в майские праздники

В последний весенний месяц нас ждут сразу две короткие рабочие недели
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Роструд напомнил о длинных выходных в маеРоструд напомнил о длинных выходных в маеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Роструд напомнил россиянам о том, что в мае 2019 года их ждут сразу две короткие рабочие недели. Так, трудящиеся будут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловеца, первые пять выходных дней связаны с празднованием Дня весны и труда, а еще четыре приурочены к празднованию Дня Победы. Поработать придется лишь с 6 по 8 число, а поскольку 30 апреля и 8 мая являются еще и предпраздничными, то их продолжительность сокращается на один час.

Выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) и 23 февраля (суббота) были перенесены на 2, 3 и 10 мая Фото: скриншот с видео

Выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) и 23 февраля (суббота) были перенесены на 2, 3 и 10 маяФото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

"Длинные майские каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля", - приводятся слова замглавы ведомства на сайте Роструда.

Ранее "КП" публиковала производственный календарь на весь 2019 год. Согласно ему, следующий праздничный выходной день ждет граждан лишь 12 июня, когда будет отмечаться День России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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