Путин освободил Логвинова от должности российского посла в Австралии

СЕГОДНЯ 13:21 2019-04-03T13:21:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Григорий Логвинов освобожден от должности посла России в Австралии. Соответствующий указ от 3 апреля подписал президент РФ Владимир Путин.

"Освободить Логвинова Григория Семеновича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Австралии и по совместительству в Республике Вануату, Республике Науру, Тувалу и Республике Островов Фиджи", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Другим указом на освободившуюся должность назначается Павловский Алексей Викторович. Он будет руководить российской дипломатической миссией не только в Австралии, но в перечисленных выше республиках.

Сайт kp.ru писал о том, что Логвинов стал представителем России на территории Содружества еще в июле 2016 года, а через несколько лет глава государства присвоил ему ранг чрезвычайного и полномочного посла.

ИСТОЧНИК KP.RU