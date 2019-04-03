2019-04-03T13:21:48+03:00
Политика

Путин освободил Логвинова от должности российского посла в Австралии

Новый главой дипломатической миссии назначен Алексей Павловский
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Путин освободил от должности посла России в Австралии ЛогвиноваПутин освободил от должности посла России в Австралии ЛогвиноваФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Григорий Логвинов освобожден от должности посла России в Австралии. Соответствующий указ от 3 апреля подписал президент РФ Владимир Путин.

"Освободить Логвинова Григория Семеновича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Австралии и по совместительству в Республике Вануату, Республике Науру, Тувалу и Республике Островов Фиджи", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Другим указом на освободившуюся должность назначается Павловский Алексей Викторович. Он будет руководить российской дипломатической миссией не только в Австралии, но в перечисленных выше республиках.

Сайт kp.ru писал о том, что Логвинов стал представителем России на территории Содружества еще в июле 2016 года, а через несколько лет глава государства присвоил ему ранг чрезвычайного и полномочного посла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Умер Алексей Булдаков - советский актер театра и кино
Владимир Путин приехал на открытие завода Mercedes на «Аурусе»
Команда Зеленского выдвинула ряд требований к Порошенко
В Подмосковье состоялась первая репетиция парада в честь Дня Победы
Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолета
Со дна озера Титикака подняли уникальные артефакты древней культуры Тиуанако
Киев запретил нерегулярные авиаперелеты с Москвой
Кремль: информация Росстата о финансовом положении домохозяйств требует разъяснений
В Южной Корее 5 апреля будет запущена первая в мире коммерческая сеть 5G
Немецкие СМИ заявили, что Трамп превращает НАТО в "альянс подхалимов"
В Совфеде пообещали жесткий ответ НАТО по вопросу Керченского пролива
Роструд напомнил россиянам, как отдыхаем в майские праздники
Песков: Кремль надеется на продолжение сотрудничества Алжира и России
В Госдуме хотят видеть Илона Маска "цифровым амбассадором" РФ
В Кремле негативно отреагировали на планы НАТО по кораблям в Керченском проливе
Украина отказалась участвовать в заседании глав МИД стран СНГ в Москве
Экс-игрок ЦСКА Ахмед Муса был признан лучшим футболистом Нигерии
Медведев поздравил с юбилеем ректора МГУ
Лучшая футболистка мира получает в 325 раз меньше Месси
Гройсман призвал граждан Украины "не поддаваться разочарованиям" после первого тура президентских выборах
На Багамах портовый кран рухнул на круизный лайнер
Сбербанк увеличил сумму продажи Denizbank по сделке с Emirates NBD
Ляшко "слил" в Сеть номера телефонов Зеленского и Коломойского
Эксперт: отмена бумажного СНИЛС упростит получение госуслуг
Китай построит крупнейший в мире танкер для транспортировки СПГ