Киев запретил нерегулярные авиаперелеты с Москвой
Украинское правительство в ходе заседания в среду ввело запрет на нерегулярное авиасообщение с РФ. Такое решение было принято после поездки в Москву бывшего кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука на встречу с премьер-министром России Дмитирием Медведев.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что политики "воспользовались лазейкой в украинском законодательстве", и осуществили прямой авиаперелет в Москву. В связи с этим ведомство инициировало введение изменения в законодательство об использовании воздушного пространства, чтобы "сделать невозможным нерегулярное авиасообщение между Украиной и страной-агрессором".
Со своей стороны глава украинского правительства Владимир Гройсман заявил, что такой запрет будет сохраняться до того времени пока "Россия <...> не превратится из страны-агрессора в цивилизованную страну".
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 22 марта в своей резиденции в Горках встретился с Бойко и Медведчуком. Также на встрече присутствовал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Главной темой переговоров стал транзит российского газа через украинскую территорию.
ИСТОЧНИК KP.RU