2019-04-03T19:34:00+03:00
В мире

В Норвегии завершилось дело в отношении сотрудника Совфеда Михаила Бочкарева

По словам адвоката Хеге Окре, уголовное дело в отношении россиянина, которого подозревают в шпионаже в пользу РФ, может быть закрыто
Александр ДЖУМАЕВ
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Михаил Бочкарев был задержан сотрудниками PST в аэропорту Осло в конце сентября 2018 годаМихаил Бочкарев был задержан сотрудниками PST в аэропорту Осло в конце сентября 2018 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) завершила расследование в отношении работника аппарата Совета Федерации РФ Михаила Бочкарева, которого в прошлом году задержали в аэропорту Осло по подозрению в шпионаже.

Как сообщает газета Verdens Gang, дело было направлено на рассмотрение в прокуратуру, которая примет решение, предъявлять ли россиянину обвинения или нет. По словам адвоката Бочкарева Хеге Окре, дело против ее подзащитного, вероятно, будет закрыто.

"PST не нашла ни единого доказательства того, что он совершил что-то противозаконное", - приводит изданиеслова адвоката. Ранее она заявила, что Бочкарев планирует потребовать у властей Норвегии компенсации за содержание в СИЗО.

Михаил Бочкарев был задержан сотрудниками PST в аэропорту Осло в конце сентября 2018 года. По данным норвежских силовиков, Бочкарев якобы собирал данные во время семинара по информационным технологиям в Стортинге (парламенте Норвегии), куда прибыл по приглашению властей королевства. Спустя месяц после задержания россиянин был освобожден, после чего вернулся в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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