На майские праздники в Москве ограничат продажу алкоголя

СЕГОДНЯ 15:24 2019-04-03T15:24:44+03:00

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На время праздничных гуляний в некоторых столичных магазинах уберут с прилавков алкоголь. Такое ограничение касается только тех магазинов, которые расположены рядом с местами проведения массовых мероприятий. Посетители кафе и ресторанов, находящихся на этих же площадках, также не смогут позволить себе бутылочку вина.

Кроме того, под запрет попадают любые напитки в стеклянной таре. Нельзя будет покупать соки, минеральную воду, лимонады и слабоалкогольные напитки в стеклянных бутылках. Об этом сообщает официальный портал правительства Москвы.

Такая мера нужна, в первую очередь, для предотвращения нежелательных травм и правонарушений во время проведения праздничных мероприятий. Ограничения продлятся в период с первого по третье, а также восьмого и девятого мая.

Напомним, ранее сайт Kp.ru писал о том, что ограничения продажи алкоголя также действовали в День защитника Отечества. Такая мера традиционно предпринимается в дни государственных праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU