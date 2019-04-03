2019-04-03T16:43:53+03:00
Политика

Путин выразил уверенность в том, что визит Токаева укрепит отношения Москвы и Нур-Султана

Президенты России и Казахстана обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки
Александр ДЖУМАЕВ
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Путин выразил уверенность в том, что визит Токаева укрепит отношения Москвы и Нур-СултанаПутин выразил уверенность в том, что визит Токаева укрепит отношения Москвы и Нур-СултанаФото: REUTERS
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Россию с первым официальным визитом за время нахождения на посту главы государства.

В ходе переговоров Токаев обсудил с президентом России Владимиром Путиным ключевые темы отношений Москвы и Нур-Султана, некоторые проблемы региональной повестки, а также вопросы интеграции на евразийском пространстве.

В ходе встречи с президентом Казахстана Владимир Путин выразил уверенность в том, что визит Токаева послужит укреплению отношений Москвы и Нур-Султана. "Уверен, что ваш визит послужит укреплению союзнических отношений двух стран", - заявил российский лидер. В ответ на это Токаев отметил, что видит своей задачей обеспечение преемственности союзнических отношений РФ и Казахстана.

Ожидается, что по итогам переговоров Путин и Токаев примут совместное заявление. Планируется, что президенты двух стран также подпишут ряд совместных документов.

Касым-Жомарт Токаев стал президентом Казахстана после того, как Нурсултан Назарбаев покинул свой пост. Выборы президента пройдут в республике в следующем году

Путин встретился с казахским коллегой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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