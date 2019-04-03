2019-04-03T16:23:56+03:00
Политика

"Политический демарш". Депутат Госдумы прокомментировал запрет Украины на авиаперелеты в РФ

По словам Дмитрия Новикова, запрет является "новым пунктом в большом списке обвинений" против украинских властей
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Ранее власти Украины приняли постановление о запрете нерегулярных прямых авиаперелетов в РоссиюРанее власти Украины приняли постановление о запрете нерегулярных прямых авиаперелетов в РоссиюФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал решение украинских властей о запрете прямого авиасообщения с Россией. По словам парламентария, речь в данном случае идет лишь о политическом демарше.

"Все те, кто хотят добраться до Москвы, имеют такую возможность, просто она затруднена… Это ещё один пункт в большой список обвинений в отношении тех действий, которые были совершены киевским режимом против дружбы наших народов и в том числе против интересов своего собственного народа", - заявил Новиков в интервью телеканалу RT.

Ранее власти Украины приняли постановление о запрете нерегулярных прямых авиаперелетов в Россию. Это решение было принято после поездки в Москву бывшего кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ученые: работа в ночную смену приводит к нарушению метаболизма
Прокурор по делу футболистов Кокорина и Мамаева находится под государственной защитой
В Росавиации предложили возобновить авиасообщение между Россией и Украиной
Лавров: Россия не пытается лишить Белоруссию независимости
Стала известна дата прощания с советским актером Алексеем Булдаковым
Лавров: Мирный договор с Японией должен затрагивать не только вопрос установления границы
Евросоюз откажется от предоставления коротких отсрочек по Brexit, если сделку не одобрят к 12 апреля
Путин выразил уверенность в том, что визит Токаева укрепит отношения Москвы и Нур-Султана
Путин примет участие в открытии всероссийской акции "Вахта памяти-2019"
Президент Анголы Жоау Лоуренсу вручит российскому главе Владимиру Путину орден
Эксперт усомнился в корректности рейтинга безопасности регионов
Путин заявил о поддержке иностранных инвесторов
Для изготовления корпуса кораблей предлагают применять частицы алмазов
"Замечательный артист": Михаил Пореченков прокомментировал смерть Алексея Булдакова
На майские праздники в Москве ограничат продажу алкоголя
"С юмором человек был всегда": актер Вилле Хаапасало об Алексее Булдакове
В Китае мужчина крутил роман сразу с 19 женщинами и жил за их счет
Правительство Украины разрешило снизить цены на газ для населения
Опубликован список лучших авиакомпаний в мире
Причина смерти Алексея Булдакова: у актера оторвался тромб
Владимир Путин приехал на открытие завода Mercedes на «Аурусе»
Команда Зеленского выдвинула ряд требований к Порошенко
В Подмосковье состоялась первая репетиция парада в честь Дня Победы
Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолета
Со дна озера Титикака подняли уникальные артефакты древней культуры Тиуанако