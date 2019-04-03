"Политический демарш". Депутат Госдумы прокомментировал запрет Украины на авиаперелеты в РФ

СЕГОДНЯ 16:23 2019-04-03T16:23:56+03:00

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Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал решение украинских властей о запрете прямого авиасообщения с Россией. По словам парламентария, речь в данном случае идет лишь о политическом демарше.

"Все те, кто хотят добраться до Москвы, имеют такую возможность, просто она затруднена… Это ещё один пункт в большой список обвинений в отношении тех действий, которые были совершены киевским режимом против дружбы наших народов и в том числе против интересов своего собственного народа", - заявил Новиков в интервью телеканалу RT.

Ранее власти Украины приняли постановление о запрете нерегулярных прямых авиаперелетов в Россию. Это решение было принято после поездки в Москву бывшего кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука

ИСТОЧНИК KP.RU