СЕГОДНЯ 17:08 2019-04-03T17:15:00+03:00

Евросоюз откажется от предоставления коротких отсрочек по Brexit, если сделку не одобрят к 12 апреля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Именно эта дата является крайним сроком для утверждения соглашения по выходу Британии из ЕС

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Евросоюз ответит отказом на новую короткую отсрочку даты выхода Британии из сообщества, если парламент королевства не одобрит соглашение об условиях сделки к 12 апреля.

- 12 апреля является крайним сроком для утверждения Палатой общин соглашения о выходе. Если этого не случится к этому времени, то никакой короткой отсрочки больше не будет, - подчеркнул глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер.

Он также отметил, что сценарий "жесткого" Brexit, при котором Великобритания покинет Евросоюз без соглашения, становится "очень вероятным".

- Это не тот исход, который я хочу. Но это исход, к которому, я убежден, Евросоюз готов, - подытожил Юнкер.

Однако от заявил, что в том случае, если парламент Великобритании все же одобрит сделку до 12 апреля, то Брюссель сможет перенести Brexit на 22 мая, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросит ЕС о продлении сроков Brexit. При этом политик заявила, что они должны быть максимально короткими.

Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU