Евросоюз откажется от предоставления коротких отсрочек по Brexit, если сделку не одобрят к 12 апреля
Евросоюз ответит отказом на новую короткую отсрочку даты выхода Британии из сообщества, если парламент королевства не одобрит соглашение об условиях сделки к 12 апреля.
- 12 апреля является крайним сроком для утверждения Палатой общин соглашения о выходе. Если этого не случится к этому времени, то никакой короткой отсрочки больше не будет, - подчеркнул глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер.
Он также отметил, что сценарий "жесткого" Brexit, при котором Великобритания покинет Евросоюз без соглашения, становится "очень вероятным".
- Это не тот исход, который я хочу. Но это исход, к которому, я убежден, Евросоюз готов, - подытожил Юнкер.
Однако от заявил, что в том случае, если парламент Великобритании все же одобрит сделку до 12 апреля, то Брюссель сможет перенести Brexit на 22 мая, сообщает "ТАСС".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросит ЕС о продлении сроков Brexit. При этом политик заявила, что они должны быть максимально короткими.
Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit.
ИСТОЧНИК KP.RU
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