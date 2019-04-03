Лавров: Россия не пытается лишить Белоруссию независимости
Россия не пытается лишить Белоруссию независимости. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Конечно, подобные опасения не оправданны. Мы не можем занимать такую позицию по отношению к братскому белорусскому народу. Мы ничего особенного не добиваемся. Хотим, чтобы чаяния россиян и белорусов, которые в свое время были воплощены в союзном Договоре, реализовывались на практике", - заявил Лавров в интервью сайту mk.ru.
Говоря об отношениях Москвы и Минска, Лавров подчеркнул, что власти обеих стран работают над улучшением Союзного договора в различных сферах. "[Различные] вещи сейчас делаются для людей, чтобы отсутствовала разница в том, как они себя ощущают в России и Белоруссии. Наверное, это и есть самый главный критерий единства наших стран", - сказал министр.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что Россия выдаст Белоруссии кредит в размере 600 миллионов долларов США. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, эти средства "пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Российской Федерацией займам".
ИСТОЧНИК KP.RU