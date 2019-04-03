2019-04-03T17:29:45+03:00
Политика

Лавров: Россия не пытается лишить Белоруссию независимости

По словам министра иностранных дел РФ, опасения по этому вопросу не оправданы
Александр ДЖУМАЕВ
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Глава МИД России Сергей ЛавровГлава МИД России Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Россия не пытается лишить Белоруссию независимости. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Конечно, подобные опасения не оправданны. Мы не можем занимать такую позицию по отношению к братскому белорусскому народу. Мы ничего особенного не добиваемся. Хотим, чтобы чаяния россиян и белорусов, которые в свое время были воплощены в союзном Договоре, реализовывались на практике", - заявил Лавров в интервью сайту mk.ru.

Говоря об отношениях Москвы и Минска, Лавров подчеркнул, что власти обеих стран работают над улучшением Союзного договора в различных сферах. "[Различные] вещи сейчас делаются для людей, чтобы отсутствовала разница в том, как они себя ощущают в России и Белоруссии. Наверное, это и есть самый главный критерий единства наших стран", - сказал министр.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Россия выдаст Белоруссии кредит в размере 600 миллионов долларов США. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, эти средства "пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Российской Федерацией займам".

ИСТОЧНИК KP.RU

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