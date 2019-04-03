Лавров: Мирный договор с Японией должен затрагивать не только вопрос установления границы

СЕГОДНЯ 17:27 2019-04-03T17:28:44+03:00

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в настоящий момент переговоры между Россией и Японией по вопросу о заключении мирного договора необходимы.

"Всегда, когда сосед — а Япония наш очень важный сосед — хочет продвигаться по тому или иному вопросу вперед, а у тебя по этому вопросу диаметрально противоположные позиции, говорить все-таки нужно. И мы стараемся говорить на основе аргумента, который, по моему убеждению, является неоспоримым", - заявил глава внешнеполитического ведомства в интервью сайту mk.ru.

Министр также подчеркнул, что переговоры должны вестись "на основе аргумента", которым в данном случае является Устав ООН.

Лавров также отметил, что для представителей Японии наиболее важным вопросом является демаркация границы между странами. По его словам, сейчас речь также должна идти о расширении сотрудничества между странами. "Нужно составить большой договор, который будет определять новые задачи по развитию нашего сотрудничества, превращая его в стратегическое партнерство, придавая новое качество нашим экономическим, инвестиционным связям, гуманитарным отношениям, и не в последнюю очередь внешнеполитическому сотрудничеству", - отметил министр.

Говоря о союзнических отношениях между Японией и США, Лавров отметил, что Токио не голосует ни по одному вопросу, "где позиции России и Запада расходятся", отлично от США. Министр также подчеркнул, что Токио является важным союзником Соединенных Штатов в регионе. "Политика США носит откровенно антироссийский характер, это тоже факт. Сопоставив эти два факта, говорить о том, что наши отношения уже созрели для того, чтобы решать сложные проблемы, наверное, преждевременно", - заключил министр

ИСТОЧНИК KP.RU